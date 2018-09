In den Niederlanden ist nach offiziellen Angaben ein Terroranschlag auf eine Großveranstaltung verhindert worden.

Sieben Verdächtige seien in Arnheim und in Weert festgenommen worden, teilte die Staatsanwaltschaft in Den Haag mit. Die Vorbereitungen für die Tat seien sehr weit fortgeschritten gewesen. Die monatelangen Ermittlungen seien durch Geheimdienst-Erkenntnisse ausgelöst worden, nach denen der Anführer, ein 34-Jähriger irakischer Herkunft, einen schweren Terroranschlag auf eine Großveranstaltung verüben und viele Menschen töten wollte. Dabei sollten Sturmgewehre und Sprengstoffgürtel eingesetzt werden. Außerdem sei geplant gewesen, an einem anderen Ort eine Autobombe zu zünden. Die Ermittlungen im Zusammenhang mit den möglichen Zielen dauerten an, hieß es.