Container-Terminal im Hafen von Antwerpen (BELGA)

Wie das Finanzministerium in Den Haag mitteilte, betrachten kriminelle Banden die Häfen von Rotterdam und Antwerpen als ein einziges Gebiet für ihre illegalen Geschäfte. An beiden Häfen zusammen wurden im vergangenen Jahr 157 Tonnen Kokain sichergestellt. Hinzu kamen weitere vier Tonnen im südniederländischen Vlissingen. Rotterdam und Antwerpen sind die größten Umschlagplätze für Kokain in Europa.

Geplant ist, dass die Zollbehörden beider Länder mehr Informationen austauschen und beispielsweise bei der Analyse von Containern eng zusammenarbeiten, um gezielt verdächtige Lieferungen aufzuspüren. Das meiste Kokain für Europa wird in Containern - etwa mit Obst - aus Südamerika versteckt.

