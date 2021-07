Der Anschlag auf den niederländischen Kriminalreporter de Vries sorgt weit über die Landesgrenzen hinaus für entsetzte und schockierte Reaktionen - etwa auch bei der EU-Spitze. Journalistenverbände zeigen sich ebenfalls empört und sprechen von einem Schlag gegen die Pressefreiheit in Europa. Die Hintergründe der Gewalttat sind noch unklar.

EU-Ratspräsident Michel verurteilte den Anschlag und sprach im Europäischen Parlament von einem Angriff nicht nur auf den Journalismus an sich, sondern auch "auf unsere Grundwerte". Zugleich zeigte er sich solidarisch mit den Angehörigen und Freunden des Opfers. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte im Plenum, ihre Gedanken und Solidarität seien bei dem Journalisten. Der Präsident des Europäischen Parlaments, Sassoli, schrieb auf Twitter, Angriffe auf Journalisten seien Angriffe "gegen uns alle". Die Medien seien das Rückgrat der Demokratie.



Der niederländische König Willem-Alexander sagte am Rande seines Staatsbesuchs in Deutschland, es handle sich um einen Angriff auf "unsere verfassungsrechtliche Ordnung". Das Königshaus bezieht in der Regel nicht Stellung zu tagesaktuellen Entwicklungen. Dass der König sich äußert, darf als Hinweis auf die Bedeutung des Journalisten in den Niederlanden verstanden werden.



Auch die Bundesregierung sprach von einem feigen und hinterhältigen Anschlag, den man auf das Schärfste verurteile.

DJV: Gezielter Versuch, Journalisten einzuschüchtern

Der Vorsitzende des Deutschen Journalisten-Verbands, Überall, sprach unter der Überschrift "Schock" von einem gezielten Versuch, Journalisten einzuschüchtern, die über organisierte Kriminalität berichteten. Weiter heißt es: "Im Namen aller 30.000 DJV-Mitglieder wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen schnelle und vollständige Genesung von dem feigen Attentat."



In einer gemeinsamen Erklärung sprachen die internationale und die europäische Föderation der Journalisten von einem neuen tragischen Schlag gegen die Pressefreiheit in Europa. Die Organisation Reporter ohne Grenzen forderte umgehende Aufklärung.

Auf offener Straße niedergeschossen

Der bekannte Fernsehjournalist Peter de Vries war gestern Abend auf offener Straße in Amsterdam niedergeschossen worden. Er liegt mit lebensgefährlichen Verletzungen im Krankenhaus. Zwei Verdächtige wurden festgenommen.



Der 64-jährige de Vries ist Vertrauensperson eines Kronzeugen im größten Strafprozess der Niederlande um ein kriminelles Netzwerk. Vor knapp zwei Jahren wurde der Anwalt des Kronzeugen auf offener Straße erschossen.

Diese Nachricht wurde am 07.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.