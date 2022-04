Wegen hoher Spritpreise

In den Niederlanden und Frankreich wurden die Spritpreise gesenkt. (picture alliance / Bildagentur-online/Ohde)

Von heute an ist der Liter Benzin damit etwa 17 Cent und der Liter Diesel etwa 11 Cent günstiger. Zuvor hatten die Preise Höchststände erreicht, was in der Bevölkerung zu Unmut geführt hatte.

Auch Frankreich reagiert auf die gestiegenen Spritpreise und führt deshalb ab heute einen Tankrabatt ein. Wer in Frankreich tankt, spart damit 18 Cent pro Liter. Der Rabatt gilt bis zum 31. Juli 2022. In Luxemburg wurden die Preise bereits gestern gesenkt.

Der ADAC rief Menschen in Deutschland auf, auf Tanktourismus zu verzichten. Es lohne sich nicht, man verbrauche zu viel Sprit und Zeit und produziere zu viele CO2-Emissionen.

