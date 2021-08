In den Niederlanden haben Festival-Veranstalter und Künstlerinnen und Künstler gegen die Corona-Beschränkungen für ihre Branche protestiert.

Unter dem Motto "Unmute Us", also frei übersetzt "Stellt uns den Ton wieder an", zogen hunderte Menschen durch die Straßen von sechs Städten. In Amsterdam waren es gar Tausende, die hinter Lastwagen mit großen Boxen herliefen oder tanzten, auf denen DJs auflegten. Eine der Teilnehmerinnen erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur AP, die Veranstaltungsbranche fühle sich wie ein ungewolltes Kind. Jeder andere Sektor sei wichtiger als der ihre.



Die niederländische Regierung hat große Veranstaltungen wie Festivals bis mindestens Mitte September verboten. Ein-Tages-Events mit maximal 750 Besucherinnen und Besuchern sind erlaubt, wenn die Teilnehmendden geimpft, genesen oder getestet sind. Die Veranstalter des Protest wollen eine Aufhebung des Verbot von 1. September an erreichen.

