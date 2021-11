Premier Rutte kündigt für die Niederlande einen Abend-Lockdown an. Archivbild. (dpa /ANP /Remko De Waal)

Geschäfte, Kulturstätten, Restaurants und Sportclubs müssen bereits um 17 Uhr schließen. Die verschärften Maßnahmen gelten ab Sonntag für zunächst drei Wochen. Ministerpräsident Rutte sagte in Den Haag, in den Niederlanden sei dann im Prinzip alles ab 17 Uhr geschlossen. Ausgenommen seien Supermärkte. Schulen sollen nach seinen Angaben vorerst geöffnet bleiben. Die 1,5-Meter-Distanz-Regel wird ausgeweitet auf Kinos, Theater und Gaststätten, so dass diese weniger Gäste empfangen können.

In der französischen Hauptstadt Paris haben die Behörden die Maskenpflicht im Freien wieder angeordnet. Sie gilt überall, wo Menschen zusammenkommen, also auch auf Märkten und in Warteschlangen.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.