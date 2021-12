Niederlande warnen vor Einkaufsfahrten nach Deutschland (picture alliance / dpa - Martin Schroeder)

Wenn es in den Niederlanden unvernünftig sei, durch die Einkaufsstraßen zu gehen, dann sei es das auch in Antwerpen oder Aachen, erklärte de Jonge. In den Niederlanden ist noch bis mindestens zum 14. Januar ein Lockdown in Kraft, mit dem die Verbreitung der stark ansteckenden Omikron-Variante gebremst werden soll. Geschäfte, Gaststätten, Schulen, Kultur- und Sporteinrichtungen sind geschlossen. Seit gestern gilt Omikron in den Niederlanden offiziell als die dominante Variante des Coronavirus.

Um dem Lockdown zu entgehen sind viele Niederländer in den vergangenen Tagen in Städte der Nachbarländer gereist. Die niederländische Bahn riet davon ab, Züge in Richtung Belgien zu benutzen. Sie seien oft so überfüllt, dass es unmöglich sei, den erforderlichen Mindestabstand einzuhalten.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.