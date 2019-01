In den Niederlanden hat die Küstenwache eine Warnung vor Containern mit Gefahrgut ausgesprochen, die ein Schiff während eines Sturms verloren hat.

Einige der bis zu 270 Container beinhalteten schädliche Chemikalien, teilte die Küstenwache mit. In drei von ihnen befinden sich demnach verschlossene Fässer mit einem organischen Peroxid, einer brennbaren und hochgiftigen Zusammensetzung. Spaziergänger wurden aufgefordert, sich von angeschwemmten Containern fernzuhalten und Feuerwehr oder Polizei zu informieren.



Bei dem Schiff handelt es sich um die "MSC Zoe". Der Frachter, der auf dem Weg von Antwerpen nach Bremerhaven war, ist knapp 400 Meter lang und kann rund 19.000 Container laden. Am Nachmittag waren etwa 20 Frachtbehälter an Stränden niederländischer Inseln angespült worden. Örtlichen Medien zufolge fanden Anwohner darin unter anderem Kleidung, Spielsachen, Möbel und Autoteile.