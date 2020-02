In den Niederlanden sind vermutlich mit Sprengstoff gefüllte Briefe in zwei Unternehmen explodiert.

Nach Polizeiangaben detonierte zunächst eine Briefbombe in der Poststelle eines Firmengebäudes in Amsterdam. Kurz darauf gab es eine weitere Explosion in der südniederländischen Stadt Kerkrade an der Grenze zu Deutschland. Verletzt wurde in beiden Fällen niemand. Über die Hintergründe und mögliche Täter ist noch nichts bekannt. In den vergangenen Wochen waren in mehreren Unternehmen und Organisationen in den Niederlanden Briefe mit Sprengstoff entdeckt worden.