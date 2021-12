Nach neun Monaten Niederlandische Parteien einigen sich auf Koalitionsvertrag

Rund neun Monate nach der Parlamentswahl in den Niederlanden haben sich die vier bisherigen Regierungsparteien auf einen neuen Koalitionsvertrag geeinigt. Die rechtsliberale VVD von Ministerpräsident Rutte, die linksliberale D66 sowie die christdemokratischen Parteien CDA und ChristenUnie wollen die bisherige Koalition fortsetzen, teilte ein Sprecher in Den Haag mit. Es waren die längsten Koalitionsverhandlungen in der Geschichte des Landes.

14.12.2021