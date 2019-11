Bei einer Routinekontrolle der Behörden ist in einer niedersächsischen Firma ein neuer Fall von gesundheitsschädlichen Bakterien in Fleischwaren entdeckt worden.

Ein Sprecher des Landkreises Vechta bestätigte, dass es sich um Listerien handele. Die Produktion in dem Betrieb ruhe derzeit. Der Kreis sei dabei, den Rückruf der belasteten Fleisch-Frikadellen zu überprüfen.



Die Fleisch-Krone Feinkost GmbH hatte Frikadellen wegen des Verdachts auf Listerien zurückgerufen und erklärt, Grund für den Rückruf seien Ergebnisse eigener Kontrollen gewesen. Die abgepackten Fertig-Frikadellen waren an Supermärkte von Norma und Rewe geliefert worden, vorrangig in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Vom Verzehr werde dringend abgeraten, hieß es.