Klimaneutrale Flugreisen gibt es nicht. Aber zumindest der Treibstoff soll es in Zukunft werden. Die weltweit erste Anlage Anlage zur Herstellung von CO2-neutralem Kerosin ist am Montag im Emsland eröffnet worden.

Bundesumweltministerin Schulze sagte am Standort im niedersächsischen Werlte, damit Deutschland bis 2045 die angestrebte Klimaneutralität erreiche, müsse auch der Luftverkehr seinen Beitrag leisten. Die Herstellung des neuen Treibstoffs sei eine große wirtschaftliche Chance für Deutschland, betonte die SPD-Politikerin.



Die neuartige Anlage - die erste dieser Art weltweit - produziert Kerosin synthetisch aus Wasser und Strom, den Windräder aus dem Umland liefern. Außerdem werden Abfall-CO2 aus Lebensmittelresten einer Biogasanlage sowie CO2 aus der Umgebungsluft verwendet. Werlte liegt im nördlichen Emsland, rund 60 Kilometer von Oldenburg entfernt. In der Region mit vielen Biogasanlagen und Windkrafträdern sind die Bedingungen für die Herstellung von klimaneutralem Treibstoff ideal.

Lufthansa als erste Kundin

Die Lufthansa ist Pilotkundin für den Treibstoff. Aktuell sei das Unternehmen der größte Abnehmer nachhaltiger Flugkraftstoffe (SAF) in Europa, sagte Christina Foerster vom Konzernvorstand der Deutschen Presse-Agentur. Synthetische Kraftstoffe aus erneuerbaren Energien seien das Kerosin der Zukunft und ermöglichten CO2-neutralen Luftverkehr. Mit dem Bezug des E-Kerosins wolle die Lufthansa der Herstellung und Produktion "wichtigen Rückenwind" geben.

Umstellung auf E-Kerosin reicht nicht

Greenpeace begrüßt die Anlage im Emsland grundsätzlich, wie ein Sprecher der Umweltschutzorganisation erklärte. Allerdings könne E-Kerosin allein das Klimaproblem der Airlines nicht lösen. Zwei Drittel des Klimaschadens durch einen Flug entstünden durch Kondensstreifen in großer Höhe. Deshalb müsse die Zahl der Flüge insgesamt sinken.



Um allein das in Deutschland 2018 vertankte Flugbenzin durch synthetisches Kerosin zu ersetzen, wäre die gesamte deutsche Jahresproduktion an Windstrom nötig gewesen. "Damit die E-Fuels-Pläne aufgehen, brauchen wir einen Ausbauturbo für die Erneuerbaren", so der Sprecher.



Nach Berechnungen des Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrums beträgt der Anteil der Luftfahrt am menschengemachten Klimawandel 3,5 Prozent.

