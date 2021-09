Die CDU ist in Niedersachsen bei den Kommunalwahlen in den kreisfreien Städten und in den Landkreisen sowie in der Region Hannover trotz Verlusten stärkste Kraft geblieben.

Nach Angaben des Landesamts für Statistik lag sie nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis mit 31,7 Prozent vor der SPD, die auf 30 Prozent kommt. Es folgen die Grünen mit 15,9 Prozent, die FDP mit 6,5. Die AfD kann 4,6 Prozent auf sich vereinen und die Partei Die Linke 2,8 Prozent. Damit ist die CDU seit rund 40 Jahren stärkste kommunale Kraft in Niedersachsen.

Diese Nachricht wurde am 13.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.