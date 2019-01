In Meppen in Niedersachsen haben nach Polizeiangaben Unbekannte das Wohnhaus eines AfD-Politikers beschädigt.

Demnach wurde Haus des Kreistagsabgeordneten aus dem Emsland mit Farbe und Bauschaum beschmiert. Außerdem sollen die Täter den Garten verwüstet haben. Wie die Polizei jetzt mitteilte, ereignete sich die Tat bereits in der Nacht auf Freitag. Der Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Die Polizei geht von einer politisch motivierten Tat aus.



Die Tatverdächtigen für den Anschlag auf ein AfD-Büro in Döbeln in Sachsen wurden wieder freigelassen. Nach Angaben des Landeskriminalamts hatte die Staatsanwaltschaft Chemnitz keinen Haftantrag für die drei Männer gestellt. In Döbeln hatte am Donnerstagabend eine Explosion das Büro der AfD beschädigt.