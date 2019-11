Nach dem Fund gesundheitsschädlicher Bakterien in einem Fleischwarenbetrieb in Niedersachsen haben die Behörden die Untersuchungen ausgeweitet.

Beschäftigte des Landkreises Cloppenburg überprüften am Vormittag den Hauptsitz der Fleisch-Krone Feinkost GmbH im oldenburgischen Essen. Am Freitag waren Listerien am Standort Goldenstedt im Kreis Vechta festgestellt worden. Dort ruht die Produktion seither. Die Behörden prüfen den Rückruf betroffener Waren.



Den Angaben zufolge handelt es sich um abgepackte Fertig-Frikadellen, die an Supermärkte von Norma und Rewe geliefert wurden, vorrangig in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Eine Infektion mit Listerien kann vor allem für Schwangere und geschwächte Menschen gefährlich sein.