Niedersachsen hat heute sein 75-jähriges Bestehen gefeiert.

Zum Gründungstag fand in der Landeshauptstadt Hannover ein ökumenischer Gottesdienst in der Marktkirche statt. Anschließend gab es im Kuppelsaal des Kongresszentrums einen Festakt mit 2.000 geladenen Gästen. Dabei würdigte der niedersächsische Ministerpräsident Weil die Demokratie als Erfolgsrezept für ein dreiviertel Jahrhundert in Frieden und Freiheit. Vielfalt und Zusammenarbeit seien die Stärken des Bundeslandes im Herzen eines vereinten Europas, erklärte der SPD-Politiker. Zu den Festrednern in Hannover gehörte auch der Schriftsteller Navid Kermani. - Niedersachsen entstand am 1. November 1946 durch die Vereinigung der bis dahin selbstständigen Länder Braunschweig, Hannover, Oldenburg und Schaumburg-Lippe.

