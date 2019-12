Der niedersächsische Landtag hat die Finanzhilfe des Landes für die NordLB in Höhe von 2,3 Milliarden Euro gebilligt.

Die Zustimmung erfolgte mit den Stimmen der Großen Koalition. Die Opposition stimmte dagegen. Das gesamte Rettungspaket beläuft sich auf gut 3,6 Milliarden Euro. Neben dem Land Niedersachsen beteiligt sich auch die Sparkassen-Finanzgruppe an der Rettung, und zwar mit 1,1 Milliarden Euro. Knapp 200 Millionen Euro sollen zudem von Sachsen-Anhalt kommen. Der Landtag in Magdeburg beriet heute ebenfalls über die NordLB. Abgestimmt wird am Donnerstag.



Die EU-Kommission hatte das Konzept für Rettung und Umbau der NordLB Anfang Dezember genehmigt.