In Niedersachsen wird am 9. Oktober 2022 ein neuer Landtag gewählt.

Darauf verständigte sich die Landesregierung in Hannover. Bei der Wahl will Ministerpräsident Weil erneut für die SPD antreten. Bei der CDU entscheidet ein Landesparteitag über den Spitzenkandidaten. Beobachter rechnen damit, dass Landesparteichef Althusmann bestimmt werden wird.



Weil ist seit 2013 Ministerpräsident in Niedersachsen. Zuerst regierte er mit den Grünen zusammen, seit 2017 mit der CDU.

Diese Nachricht wurde am 05.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.