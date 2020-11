Niedersachsens Ministerpräsident Weil hat mit kritischen Tweets zu einer Demonstration der rechtsextremen NPD gegen Journalistinnen und Journalisten nicht gegen seine Neutralitätspflichten verstoßen.

Das entschied der niedersächsische Staatsgerichtshof in Bückeburg und wies eine entsprechende Klage der NPD ab. In der Begründung heißt es, es gehöre zu den Amtspflichten des Ministerpräsidenten, sich schützend vor die freiheitlich demokratische Grundordnung und ihre Institutionen - hier der "Freien Presse" - zu stellen.



Hintergrund war eine von der NPD organisierte Demonstration in Hannover im November vergangenen Jahres, die sich konkret gegen bestimmte Journalisten und deren Recherchearbeit richtete und als Bedrohungs- und Einschüchterungsversuch gewertet wurde.

