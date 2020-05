Das niedersächsische Oberverwaltungsgericht hat die dort geltende Quarantänepflicht für Einreisende aus dem Ausland für ungültig erklärt.

Dem Urteil zufolge lassen es die weltweiten Corona-Fallzahlen nicht zu, Einreisende pauschal als krankheitsverdächtig anzusehen. Damit fehle aber die Grundlage für den Erlass der entsprechenden Rechtsverordnung. Geklagt hatte der Besitzer eines Ferienhauses in Schweden, der dorthin reisen wollte, ohne sich bei der Rückkehr zwei Wochen in Quarantäne begeben zu müssen. Die Entscheidung der Lüneburger Richter kann nicht angefochten werden.



Über eine Änderung der Quarantäne-Regelungen wird auch in anderen Bundesländern diskutiert. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet verlangt eine Lockerung der Vorschriften. Derzeit gibt es Ausnahmen nur in besonderen Fällen, beispielsweise für Pendler.



Unterdessen hat die spanische Regierung eine zweiwöchige Quarantäne für alle Reisenden angeordnet, die aus dem Ausland kommen. Die Regelung gilt ab Freitag zunächst bis zum 24. Mai.