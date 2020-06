Parteien und Politiker in Südniedersachsen haben Drohbriefe mit rechtsextremen Inhalten und verdächtigen Substanzen erhalten.

Die Umschläge seien mit einem weißen Pulver gefüllt gewesen, teilte das Innenministerium in Hannover mit. Mögliche Gesundheitsgefahren durch die Substanzen würden untersucht. Betroffen waren demnach Büros in Hameln und Göttingen. Das Büro des grünen Bundestagsabgeordneten Trittin sei vorerst geschlossen, teilte der Politiker per Twitter mit.



Landesinnenminister Pistorius von der SPD erklärte vorbehaltlich der Ermittlungsergebnisse, dass dieser verwerfliche Versuch, Mandatsträgerinnen und Mandatsträger einzuschüchtern, sich in eine Vielzahl extremistischer Auswüchse in den vergangenen Monaten einreihe. Der Rechtsstaat nehme diese Straftaten verblendeter Extremisten nicht hin.