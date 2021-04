In Hannover hat die Polizei das Wohnhaus des niedersächsischen Ministerpräsidenten Weil gegen Demonstranten der sogenannten Querdenker-Szene abgeriegelt.

Laut Polizei erschien gestern Abend eine kleine zweistellige Zahl an Personen, die mutmaßlich an einer nicht erlaubten Versammlung habe teilnehmen wollen. Die Menschen seien abgewiesen worden, zu einer Versammlung sei es nicht gekommen. Mit der Kundgebung am Wohnsitz des SPD-Politikers hatten Kritiker gegen die Corona-Maßnahmen protestieren wollen. Den Veranstaltern gehe es offenbar darum, eine Drohkulisse aufzubauen, den Regierungschef im privaten Umfeld einzuschüchtern und so die Corona-Politik der Landesregierung zu beeinflussen, erklärte die Polizei.

