In Niedersachsen stehen mehrere Polizisten unter Rechtsextremismusverdacht.

Nach Angaben der Osnabrücker Polizei sollen ein pensionierter und drei aktive Bedienstete rechtsextreme Inhalte über Messengerdienste geteilt haben. Vier Wohnungen seien dazu im Emsland und in der Grafschaft Bentheim durchsucht worden, hieß es weiter. Die Polizisten im Dienst seien vorläufig suspendiert worden.

Wohl keine gemeinsame Chatgruppe

Nach aktuellen Ermittlungsstand gibt es jedoch weder eine gemeinsame Chatgruppe noch ein gemeinsames Netzwerk. In unregelmäßigen Abständen seien vielmehr im direkten Austausch insgesamt mehrere Hundert Bilder und Videos mit Symbolen aus der NS-Zeit geteilt worden. Landesinnenminister Pistorius kündigte eine lückenlose Aufklärung der Vorfälle an.



Ähnliche Aktionen waren zuletzt vor allem in Nordrhein-Westfalen bekannt geworden.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.