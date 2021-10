In Niedersachsen soll am Montag eine Produktionsanlage für klimaneutralen Flugzeug-Treibstoff offiziell in Betrieb genommen werden.

Es handelt sich um die weltweit erste Anlage, mit der sogenanntes E-Kerosin CO2-neutral hergestellt werden kann. Der Kraftstoff wird synthetisch aus Wasser, erneuerbarem Strom aus Windkraft sowie CO2 aus einer Biogasanlage und der Umgebungsluft gewonnen.



Zur Eröffnung im Ort Werlte im Emsland werden unter anderem Bundesumweltministerin Schulze und der bekannte Kieler Klimaforscher Latif erwartet.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.