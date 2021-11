In Hannover haben mehrere tausend Menschen aus Theatern und Orchestern gegen geplante Mittelkürzungen der rot-schwarzen Landesregierung demonstriert.

Das Aktionsbündnis "#RetteDeinTheater" kritisierte, im Haushaltsentwurf des Landes für 2022/23 seien Streichungen in Millionenhöhe vorgesehen. Betroffen seien unter anderem das Staatstheater in Hannover, weitere Theater und Orchester in kommunaler Trägerschaft sowie freie Theater und Spielstätten.



Laut dem Haushaltsentwurf sollen die anstehenden Tariferhöhungen des öffentlichen Dienstes vom Land Niedersachsen nicht übernommen werden. Das Bündnis bemängelt zudem, dass die Spielstättenförderung für die freien Theater nicht verstetigt werden solle. Das bringe die durch die Corona-Pandemie schwer belasteten Kulturinstitutionen in eine weitere finanzielle Schieflage, hieß es.

