LNG-Standorte

Der Jade-Weser-Port in Wilhelmshaven: An dem niedersächsichen Nordseehafen wird die Möglichkeit eines zweiten LNG-Terminals geprüft. (dpa / picture alliance / Fabian Steffens)

Ein Sprecher des Landesumweltministeriums in Hannover teilte mit, es habe Gespräche mit dem Bundeswirtschaftsministerium gegeben. Die Bauarbeiten für das erste Terminal in Wilhelmshaven sind angelaufen. Wenn alles nach Plan geht, kalkuliert das Bundesland mit einem Betriebsstart ab Ende Dezember.

Mit den LNG-Terminals will Deutschland unabhängiger von russischen Gaslieferungen werden. Als weitere Standorte stehen Stade in Niedersachsen, Brunsbüttel in Schleswig-Holstein sowie Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern fest.

