Niedersachsens Umweltminister Lies fordert Konsequenzen aus der Havarie des Containerschiffes "MSC Zoe".

Denkbar sei, Container zum Beispiel mit Sendern auszustatten, um sie notfalls orten zu können, sagte der SPD-Politiker dem privaten Hörfunksender ffn. Es müsse zumindest die Möglichkeit geben, über Bord gegangene Gefahrgut-Container schnell zu finden. Lies regte an, Behälter mit gefährlichen Stoffen nicht mehr am Rand oder oben auf dem Schiff unterzubringen.



Die "MSC Zoe" hatte in der Nacht auf Mittwoch auf dem Weg von Antwerpen nach Bremerhaven in stürmischer See rund 270 Container verloren. Der Frachter ist knapp 400 Meter lang und kann rund 19.000 Container laden.