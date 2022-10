Wahlwerbung vor den Landtagswahlen in Niedersachsen (picture alliance / Kirchner-Media / Marco Steinbrenner / Kirchner-Media)

Zur Stimmabgabe aufgerufen sind 6,1 Millionen Menschen. Derzeit regieren SPD und CDU in einer großen Koalition mit Ministerpräsident Weil an der Spitze. Der SPD-Politiker strebt eine dritte Amtszeit an, allerdings bevorzugt in einem Bündnis mit den Grünen wie bereits von 2013 bis 2017. Der CDU-Spitzenkandidat und derzeitige niedersächsische Wirtschaftsminister Althusmann zeigte sich zuletzt offen für mehrere Optionen, darunter eine Fortsetzung der Großen Koalition mit der SPD, eine Zusammenarbeit mit den Grünen UND ein Jamaika-Bündnis mit Grünen und FDP. Die Landtagswahl gilt als voraussichtlich letzter großer politischer Stimmungstest des laufenden Jahres. Das Ergebnis könnte auch Auswirkungen auf die Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat haben.

Der Wahlkampf war auch von bundespolitischen Themen wie den hohen Energiepreisen und der weiteren Nutzung der Atomenergie geprägt. Bei den Landespolitischen Aspekte ging es vor allem und die Unterrichtsversorgung in den Schulen und den Umbau der Landwirtschaft in dem Agrarland Niedersachsen.

Diese Nachricht wurde am 09.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.