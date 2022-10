Wahlwerbung vor den Landtagswahlen in Niedersachsen (picture alliance / Kirchner-Media / Marco Steinbrenner / Kirchner-Media)

Wahlberechtigt sind 6,1 Millionen Menschen. Derzeit regieren SPD und CDU in einer großen Koalition mit Ministerpräsident Weil an der Spitze. Der SPD-Politiker strebt eine dritte Amtszeit an, allerdings bevorzugt in einem Bündnis mit den Grünen wie bereits von 2013 bis 2017.

Der CDU-Spitzenkandidat und niedersächsische Wirtschaftsminister Althusmann schließt auch eine Fortsetzung der großen Koalition nicht aus.

