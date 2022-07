Atomkraft-Debatte

Julia Willie Hamburg, niedersächsische Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen. (Demy Becker/dpa)

Es brauche einen gesellschaftlichen Konsens, alle Maßnahmen zu ergreifen, um eine Laufzeitverlängerung zu vermeiden, sagte Hamburg im Deutschlandfunk. Atomkraft sei eine Hochrisikotechnologie. Sie solle nur Ultima Ratio in der Debatte sein. Hamburg forderte, mehr Vorbereitungen fürs Stromsparen zu treffen. In Niedersachsen ist derzeit noch das Atomkraftwerk Emsland am Netz, ebenso wie Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg und Isar 2 in Bayern. Die drei letzten verbleibenden Meiler müssen nach aktueller Gesetzeslage zum Jahresende abgeschaltet werden. Mit Blick auf den Stresstest zum Weiterbetrieb der drei Atomkraftwerke sagte Bundeswirtschaftsminister Habeck, es könnte sich ein Sonderszenario ergeben. Nach Ansicht des TÜV-Verbandsgeschäftsführers Bühler wäre auch eine Wiederinbetriebnahme von drei anderen Meilern möglich, die Ende 2021 vom Netz gegangen waren. Die Atomkraftwerke Brokdorf, Grohnde und Gundremmingen C zählten zu den sichersten und technisch besten weltweit und könnten binnen weniger Monate oder Wochen wieder hochgefahren werden, sagte Bühler der "Bild"-Zeitung.

