Im Rhein steigt der Pegel nach wochenlangen Tiefstständen wegen der aktuellen Niederschläge langsam wieder an.

Man rechne mit einem Plus von bis zu zwei Metern in den kommenden Tagen, teilte die Bundesanstalt für Gewässerkunde mit. Es werde voraussichtlich wieder ein Wasserstand von mindestens 3 Meter 15 erreicht. Größere Schiffe könnten dann wieder mit mehr Fracht fahren.



Vor allem in der Mineralölwirtschaft hatte es Lieferprobleme wegen des niedrigen Wasserstandes gegeben, etwa bei der Versorgung von Tankstellen.