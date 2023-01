Rettungsarbeiten nach dem Anschlag. (Muhammad Sajjad/AP/dpa)

Ein Sprecher sagte, es sei besonders schändlich, dass ein Gotteshaus angegriffen worden sei. Nach neuen Berichten wurden bei dem Anschlag in der Stadt Peschawar im Nordwesten Pakistans rund 60 Menschen getötet und mindestens 150 verletzt. Unter den Opfern sind den Angaben zufolge viele Polizisten. Die Explosion ereignete sich während des Mittagsgebetes, als sich mehrere hundert Menschen in der Moschee versammelt hatten. Das Gotteshaus befindet sich in einer Sicherheitszone mit mehreren Einrichtungen der Polizei.

Eine pakistanische Gruppierung der islamistischen Taliban behauptete, die Tat verübt zu haben.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.