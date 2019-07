Bundesverkehrsminister Scheuer hat ein Konzept vorgelegt, wie der Schiffstransport auf dem Rhein auch bei niedrigem Wasserstand funktionieren kann.

Genauere Pegel-Prognosen sowie eine schnellere Vertiefung der Fahrrinne sollten die Schiffbarkeit gewährleisten, sagte Scheuer in Köln. Außerdem sollen Informationen zur aktuellen Wassertiefe leichter zugänglich gemacht werden. Der heiße und trockene Sommer hatte im vergangenen Jahr zu extrem niedrigen Pegelständen des Rheins geführt. Viele Frachter waren mehrere Wochen lang an ihrer Weiterfahrt gehindert.



Unterdessen warten noch viele Landwirte auf die zugesagten Nothilfen der Bundesregierung für die Ernteausfälle im letzten Jahr. In Sachsen-Anhalt sind zum Beispiel bislang 36 Millionen Euro ausgezahlt worden. Die Bundesregierung hatte 60 Millionen zugesichert.