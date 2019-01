Der FDP-Haushaltspolitiker Fricke hat die Steuerpolitik Luxemburgs und der Niederlande kritisiert.

Die niedrigen Steuern für Großunternehmen in diesen Ländern seien "im europäischen Gemeinschaftssinn höchst gefährlich", sagte Fricke im Deutschlandfunk. Er forderte europaweit einheitliche Regeln bei der Bemessungsgrundlage und einfache Steuerregeln mit wenigen Ausnahmen.



Gestern hatten die Grünen eine Studie vorgestellt, nach der internationale Großkonzerne in allen EU-Ländern außer Bulgarien niedriger besteuert werden als nominell vorgesehen. So seien in Luxemburg bei einem Steuersatz von 29 Prozent in den vergangenen Jahren durchschnittlich nur zwei Prozent abgeführt worden. In Deutschland zahlen Unternehmen der Studie zufolge durchschnittlich 20 Prozent Steuern bei einem nominellen Satz von 30 Prozent.



Fricke lobte das bulgarische Steuersystem als Vorbild, weil es einfach sei und insgesamt eine niedrige Belastung vorsehe. Je komplexer ein Steuerrecht sei, desto mehr nutzten Unternehmer Sonderregeln aus.