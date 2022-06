Bei der ersten Runde der Parlamentswahl in Frankreich zeichnet sich eine niedrige Wahlbeteiligung ab. (dpa-news /AP/Jean-Francois Badias)

Kurz vor Schließung der ersten Wahllokale wurde sie von Meinungsforschungsinstituten auf rund 53 Prozent geschätzt. Der niedrigste Wert bei einer ersten Runde von Parlamentswahlen in Frankreich war 2017 mit 51,3 Prozent erreicht worden. Über 48 Millionen Französinnen und Franzosen waren aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Viele Wahllokale schlossen bereits, in Großstädten sind sie zum Teil noch bis 20 Uhr geöffnet. In französischen Überseegebieten konnten die Bürger bereits gestern ihre Stimme abgeben. Mit Spannung wird erwartet, ob es für Präsident Macrons Partei weiterhin für eine Mehrheit im Parlament reicht.

Andernfalls würde es für ihn deutlich schwieriger, seine politischen Vorhaben durchzusetzen. Als Hauptkonkurrent galt zuletzt das Bündnis aus Sozialisten, Grünen und Kommunisten, das vom Linkspolitiker Melenchon angeführt wird.

Diese Nachricht wurde am 12.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.