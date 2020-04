Nach dem Einbruch bei den Preisen für amerikanisches Rohöl will US-Präsident Trump die nationalen Reserven auffüllen.

Im Weißen Haus kündigte er an, seine Regierung werde zu diesem Zweck rund 75 Millionen Barrel kaufen. Nach offiziellen Angaben kann die strategische Ölreserve der Vereinigten Staaten bis zu 700 Millionen Barrel fassen. Gestern war der Preis für die US-Rohölsorte WTI stark gefallen. Ein Barrel - zu deutsch "Fass" - entspricht 159 Litern.



Die Nachfrage nach dem fossilen Brennstoff ist im Zuge der Corona-Pandemie weltweit zurückgegangen. So benötigt etwa die Industrie weniger Energie, ebenso wird auf den Straßen weniger Benzin verbraucht. Da zudem der Flugverkehr weitgehend zum Erliegen kam, gibt es kaum Bedarf an Kerosin.