Der niedrigere Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent könnte zum Ende des Jahres auslaufen. (dpa / Wolfram Steinberg)

Laut der Mediengruppe Bayern sprechen sich alle Parteien der Ampel-Koalition gegen eine Fortsetzung aus. Die Grünen und die SPD erklärten demnach, der Zweck der Maßnahme, die Branche durch die Krise zu bringen, sei erfüllt. Die FDP deutete an, in Zukunft andere Maßnahmen wie etwa eine Flexibilisierung des Arbeitszeitgesetzes in der Gastronomie zu bevorzugen.

Der reduzierte Mehrwertsteuersatz war in der Corona-Pandemie eingeführt worden und gilt nach einer Verlängerung noch bis Ende des Jahres. Ausgenommen davon sind Getränke.

Diese Nachricht wurde am 23.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.