Der Internationale Währungsfonds geht davon aus, dass 40 Prozent der Niedriglohnländer Probleme mit ihren Schulden haben.

Im Mittel liege die Schuldenquote dort bei geschätzten 47 Prozent der Wirtschaftsleistung, nach 33 Prozent im Jahr 2013, sagte IWF-Chefin Lagarde in Washington. In Niedriglohnländern drohe ein Ausmaß an Staatsschulden, das nicht mehr nachhaltig sei, wenn die derzeitigen Entwicklungen weitergingen. Lagarde betonte zugleich, dass eine moderate Schuldenaufnahme in diesen Ländern von grundlegender Bedeutung sei, um das Einkommensniveau und den Lebensstandard zu heben.