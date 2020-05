Niedriglohnsektor Abgezockt, betrogen, gefährdet - Rumänen und Bulgaren in Deutschland

Der Skandal um die Firma Westfleisch wirft ein Schlaglicht auf die Fleischindustrie: Hunderttausende Osteuropäer arbeiten in Deutschland unter unwürdigen Arbeitsbedingungen. Sie schuften bis zu zwölf Stunden am Tag auf dem Bau oder in Fleischfabriken, leben in kargen Unterkünften, bekommen weniger als den Mindestlohn.

Von Manfred Götzke

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek