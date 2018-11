Tankstellen in einigen Regionen Deutschlands haben zur Zeit Versorgungsengpässe.

Aufgrund des seit längerem sehr niedrigen Rheinpegels können Tankschiffe weniger Treibstoff transportieren. Nach Angaben des Bundesverbands Freier Tankstellen musste an einigen Orten der Verkauf von Benzin oder Diesel für kurze Zeit eingestellt werden. Die betroffenen Tankstellen hätten aber meist nach einigen Stunden oder am nächsten Tag Nachschub erhalten. In Süddeutschland machen sich zudem Produktionsausfälle bemerkbar. Sie sind Folge der Explosion in einer Raffinerie im bayerischen Vohburg an der Donau im vergangenen September.