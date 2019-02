Die Binnenschifffahrt hat wegen des extremen Niedrigwassers im vergangenen Jahr erhebliche Einbußen hinnehmen müssen.

Wie die zuständige Generaldirektion "Wasserstraßen und Schifffahrt" bei ihrer Jahresbilanz in Bonn mitteilte, ging die Menge der Ladung um etwa ein Viertel zurück. Die meisten Reedereien hatten kleinere Schiffe mit geringerem Tiefgang eingesetzt, um den Transport auf den Flüssen und Kanälen aufrechterhalten zu können. Die Binnenschiffer forderten in diesem Zusammenhang erneut eine Vertiefung der Flüsse an den Engstellen. Wegen der ökologischen Bedeutung des Rheins und seiner Nebenflüsse sind solche Vertiefungen von Fahrrinnen allerdings umstritten.