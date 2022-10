Betrugsvorwürfe im Schach

Der Streit zwischen den Schachspielern Magnus Carlsen (l.) und Hans Niemann hat jetzt auch eine juristische Dimension. (Crystal Fuller/Saint Louis Chess/dpa)

Der US-Amerikaner Niemann hat Medienberichten zufolge eine Verleumdungsklage gegen den norwegischen Weltmeister Carlsen eingereicht. Niemann fordere wegen der Betrugsvorwürfe gegen ihn umgerechnet rund 102 Millionen Euro Schadenersatz, hieß es in den Berichten. Eingereicht wurde die Klage demnach vor einem Bundesgericht im US-Staat Missouri. Sie richte sich auch gegen das Internet-Portal Chess.com.

Niemann hatte zugegeben, zweimal als Jugendlicher bei Online-Partien betrogen zu haben, allerdings nie in Präsenz am Schachbrett. Carlsen warf Niemann daraufhin vor, öfter und auch in jüngerer Vergangenheit betrogen zu haben. Ein Untersuchungsbericht des Portals Chess.com legte Anfang Oktober nahe, Niemann habe wahrscheinlich in mehr als 100 Online-Partien betrogen, darunter auch in Preisgeldturnieren.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.