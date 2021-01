Etwa 100 Menschen sind bei Angriffen auf zwei Dörfer im Westen von Niger getötet worden.

Die beiden Ortschaften in der Nähe der Grenze zu Mali seien gestern überfallen worden, teilte Ministerpräsident Rafini am Abend mit. In Sicherheitskreisen war zuvor von mindestens 70 getöteten Zivilisten die Rede gewesen. Es handelte sich demnach um Angriffe mutmaßlicher Islamisten.

Diese Nachricht wurde am 04.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.