Im Niger haben Sicherheitskräfte nach Regierungsangaben mindestens 75 Kämpfer der Terrororganisation Boko Haram getötet.

Das Militär habe nach einem Boko-Haram-Angriff eine Offensive gestartet und am Montag in der Region Diffa mindestens 25 Terrorkämpfer getötet, teilte das Verteidigungsministerium des westafrikanischen Staates mit. Ebenfalls am Montag hätten Streitkräfte aus Niger, Nigeria, Kamerun und dem Tschad Luftangriffe auf Boko-Haram-Verstecke am Tschadsee geflogen und auf nigrischem Gebiet mindestens 50 weitere Mitglieder der Gruppe getötet. Zuvor hatten Islamisten im Westen Nigers drei Dörfer angegriffen und 20 Menschen umgebracht.