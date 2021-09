Im westafrikanischen Land Niger werden nach einem Bericht von Amnesty International immer mehr Kinder Opfer von tödlichen Angriffen und Gewalt.

Besonders groß sei die Gefahr für Jungen und Mädchen an den Grenzen zu den Nachbarstaaten Mali und Burkina Faso, heißt es in dem Report der Menschenrechtsorganisation. In der Region Tillabéri hätten bewaffnete Gruppen seit Januar bereits mehr als 60 Kinder getötet. Dem Bericht zufolge laufen Mädchen Gefahr, entführt oder mit Kämpfern zwangsverheiratet zu werden. Jungen würden zwangsrekrutiert und dann an Waffen ausgebildet. Im Niger, in Mali und Burkina Faso sind etliche bewaffnete Gruppen aktiv. Einige gehören dem Netzwerk Al-Kaida oder der Terrormiliz IS an.

Diese Nachricht wurde am 13.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.