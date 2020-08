Im westafrikanischen Niger haben Bewaffnete sechs Franzosen und zwei nigerianische Staatsbürger getötet.

Der Gouverneur des Bezirks Kollo sagte der Nachrichtenagentur AFP, bei den Franzosen handelte es sich um Mitarbeiter einer Hilfsorganisation. Sie waren demnach allerdings touristisch in einem Gebiet unterwegs, in dem eine der letzten Populationen der Westafrikanischen Giraffe lebt. Die französische Regierung bestätigte, dass es sich bei mehreren der Getöteten um Franzosen handele. Der nigerianische Innenminister verurteilte den Angriff als Terrorakt. In der Sahelregion sind etliche Terrorgruppen aktiv.