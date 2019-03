Im westafrikanischen Niger hat es bei Kämpfen zwischen der Armee und der Islamistenmiliz Boko Haram viele Tote gegeben.

Wie das nigrische Verteidigungsministerium mitteilte, griffen die Dschihadisten einen Militärposten im Südosten des Landes an. Bei dem Feuergefecht seien 38 Boko-Haram-Kämpfer und sieben Soldaten getötet worden.



Boko Haram versucht seit 2009, mit Anschlägen, Angriffen und Entführungen einen islamistischen Staat im Nordosten Nigerias durchzusetzen. Der Konflikt hat sich auch auf die Nachbarländer Kamerun, Tschad und eben den Niger ausgeweitet. In den vergangenen Jahren wurden in der Region rund 27.000 Menschen getötet und rund zwei Millionen weitere in die Flucht getrieben.