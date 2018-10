Die Regierung von Niger zahlt Entschädigungen an hunderte Menschen, die als Kinder wegen zu hoher Fluorid-Werte im Trinkwasser bleibende Schäden davon getragen haben.

Nach Angaben von Finanzminister Massoudou erhalten die Betroffenen in der Gemeinde Tibiri umgerechnet rund drei Millionen Euro. Ärzte in der ländlichen Gemeinde hatten vor rund 20 Jahren wegen der vielen Missbildungen bei Kindern Alarm geschlagen. Internationale Messungen ergaben, dass der Fluorid-Anteil der staatlichen Wasserbetriebe SNE zwischen den Jahren 1985 und 2000 deutlich zu hoch war. Er überschritt den von der Weltgesundheitsorganisation WHO empfohlenen Wert um das Vierfache. Nach Schätzungen der örtlichen Behörden waren fast 5.000 Kinder und Jugendliche betroffen.