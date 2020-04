Bei einem Gefecht im westafrikanischen Niger sind nach Angaben der Regierung mehr als 60 Dschihadisten und vier Soldaten getötet worden.

Die Kämpfe hätten bereits am Donnerstag im Grenzgebiet zu Mali und Burkina Faso stattgefunden, heißt es in einer Erklärung des Verteidigungsministeriums. In der Region sind mehrere islamistische Terrorgruppen aktiv. Einige von ihnen haben dem Terrornetzwerk Al-Kaida oder dem IS die Treue geschworen. Im benachbarten Mali beteiligen sich Bundeswehrsoldaten an einem UNO-Stabilisierungseinsatz.