Unter den sechs bei einem Überfall im westafrikanischen Niger getöteten Franzosen sind auch Mitarbeiter der Hilfsorganisation "Acted".

Das teilte deren Anwalt mit. Die Präsidenten von Frankreich und dem Niger, Macron und Issoufou, verurteilten die Gewalttat. Soldaten der französischen Anti-Terror-Mission Barkhane, die in der Sahel-Zone stationiert seien, unterstützten die nigrischen Streitkräfte bei der Aufklärung, heißt es.



Bewaffnete Angreifer hatten die Franzosen, ihren einheimischen Fahrer und Reiseführer gestern während eines Ausflugs in ein bei Touristen beliebtes Gebiet erschossen. Sie waren in der Nähe der Stadt Kouré unterwegs, wo die letzten Herden der Westafrikanischen Giraffe leben.